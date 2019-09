Amiternina, gioia a metà: a Torricella non si va oltre lo 0-0

L’Amiternina formato trasferta non dispiace sul piano del gioco. Nonostante le buone cose viste sul campo, il match resterà bloccato sullo 0-0.

Termina a reti bianche la sfida tra il Piano della Lente e l’Amiternina al ‘Comunale’ di Torricella sicura: un punto che consente di muovere la classifica ad entrambe le compagini, al termine di una gara ben giocata da ambo le parti.

Primi 10′ di studio con un buon palleggio dell’Amiternina a creare qualche piccolo problema agli ospiti: al 5′ incursione dalla destra di Collevecchio, ma Valente allontana ogni pericolo rifugiandosi in corner. Al 9′, sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, Mariani anticipa tutti e sfiora il gol dell’ex con la sfera che si infrange sulla traversa, mentre un giro di lancette più tardi il tentativo dai venticinque metri di Scartozzi è facile preda di Miele. I giallorossi riescono a mettere da parte l’approccio iniziale e si fanno vedere al 15′ con un tiro da fuori di Sebastiani che si spegne di poco a lato, mentre al 19′ è decisivo Miele che salva il risultato con un doppio intervento in uscita prima su Stafa e poi sulla respinta di Canzanese. Al 22′ imbucata dalla destra di Fischione che serve Lepidi il quale salta un avversario ed appoggia per Terriaca, il cui destro lambisce il palo. Un giro di lancette più tardi, Sebastiani si mette in proprio, salta un avversario e calcia di poco a lato.

Ad inizio ripresa sono i teramani a rendersi pericolosi: punizione laterale di Scarozzi (55′), Mariani, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia scoppitana, si divora il vantaggio con il colpo di testa che non inquadra lo specchio della porta. Al 58′ il tiro al volo di Stoppaccioli termina a lato del palo difeso da Di Francesco, mentre due minuti più tardi, esplodono vibranti proteste ospiti: Carrato lancia a rete Lepidi, che viene poi atterrato da Ricchioni. Tuttavia, il direttore di gara ha giudicato regolare l’intervento del difensore teramano scatenando la reazione degli ospiti.

Nel finale il Piano della Lente prova a rendersi pericoloso: prima con Cirelli (88′) che vede Miele fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto che si spegne sul fondo, poi con un’incornata di Canzanese sugli sviluppi di una punizione che Miele alza sopra la traversa.

PIANO DELLA LENTE – AMITERNINA SCOPPITO 0-0 (0-0)

PIANO DELLA LENTE: Di Francesco, Collevecchio (79′ Petrella), Ricchioni, Mariani, Bucciarelli, Ciannelli (83′ De Iuliis), Scartozzi, Fidanza (88′ Tariscella), Cirelli (83′ Martinelli), Canzanese, Stafa (63′ Kane).

AMITERNINA SCOPPITO: Miele, Fischione, Tinari, Valente, Padovani, Carrato, Stoppaccioli (83′ Bizzini), Sebastiani (90′ Scarsella), Terriaca, Lepidi (76′ Ranieri), D’Alessandro D.. A DISPOSIZIONE: Di Prospero, Del Coco, Angelone, Borraccia, D’Alessandro, Rosati. ALLENATORE: Rainaldi.

ARBITRO: Sivilli della sezione di Chieti

AMMONITI: Valente (AMI), Fischione (AMI), Collevecchio (PDL), Tinari (AMI), Sebastiani (AMI), Ranieri (AMI)

NOTE – Recupero: 0′, 4′. Corner: 5-2.