Aggregato Sala Bingo, inizia la demolizione



È iniziata oggi, 23 settembre 2019, la demolizione dell’ aggregato di via XX settembre che comprendeva la Sala Bingo.

Il primo edificio oggetto di demolizione è il fabbricato a uso abitazione, seguirà dunque il capannone dell’ ex Sala Bingo.

Infine sarà la volta dell’edificio su via Persichetti.

Il Capoluogo si era già occupato della vicenda.

La prima domanda per la ricostruzione post sisma della ex Sala Bingo fu presentata il 18 agosto 2015 dai proprietari degli immobili dell’ex sala Bingo, che si sono uniti per ridisegnare in modo univoco tutto il complesso che si divide tra Via Persichetti (per intenderci la strada che sale verso il Ponte Belvedere) e Via XX Settembre.

La prima domanda era una vera e propria ‘Proposta di un Progetto Unitario dell’area ex Sala Bingo’.

La delibera del Consiglio Comunale, che ne ha approvato il progetto definitivo, reca la data del 30 marzo 2017. Alla delibera di Consiglio sarebbe dovuto seguire il Permesso a Costruire, invece tutto si era fermato a quella data.

I proprietari del comparto hanno dovuto fare i conti con il passaggio dall’Usra allo Sportello Unico, che ha bloccato tutto l’iter.

Nel frattempo il governo del Comune è passato a Pierluigi Biondi, che ha trattenuto a sé la delega della Ricostruzione.