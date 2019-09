Trofeo degli Angeli McDonald’s Cup 2019, arriva la Serie A

Il grande spettacolo della Serie A a L’Aquila con il Trofeo degli Angeli McDonalds Cup 2019: mercoledi 25 in campo Montegranaro e Rieti.

Tutto pronto in casa Nuovo Basket Aquilano per la quinta edizione del Trofeo degli Angeli Memorial Fausto Nardecchia, da quest’anno denominato anche McDonald’s Cup, che mercoledì 25 alle ore 18 vedrà in campo sul magico parquet del PalaAngeli la XL Extralight Montegranaro e la Npc Zeus Rieti, due tra le migliori formazioni italiane di Serie A2.

Il Trofeo, dedicato alla memoria dei ragazzi Ezio Pace, Davide e Matteo Cinque e del dirigente e manager sportivo Fausto Nardecchia, avrà come di consueto anche una importante valenza di beneficenza e solidarietà, con l’incasso che sarà devoluto alla “Comunità 24 Luglio handicappati e non”.

L’evento, patrocinato dal Comune dell’Aquila e che verrà presentato a Palazzo Fibbioni al Sindaco Pierluigi Biondi e all’Assessore allo Sport Vittorio Fabrizi, sta richiamando l’interesse di tantissimi appassionati abruzzesi, laziali e marchigiani e nell’impianto gioiello di Sant’Elia è previsto il tutto esaurito.

Tra le file della Npc Rieti scenderà in campo l’aquilano Niccolò Filoni, da quest’anno in prestito dal Nuovo Basket Aquilano alla società reatina dopo aver disputato i campionati Europei Under 18 da capitano della Nazionale Italiana: Filoni esordirà con la maglia amaranto -celeste nel campionato di serie A2 ed è un ulteriore motivo di soddisfazione per la società aquilana che lo ha visto crescere fin dal minibasket e che lo aggiunge ad altri ragazzi e ragazze (Filippo e Giulio Antonini e Cecilia Fasciani) che hanno calcato parquet di serie A1 e A2.

In previsione della numerosa partecipazione del pubblico aquilano e degli atleti del club, per gli appassionati di Montegranaro e Rieti sarà prevista una diretta integrale sulla pagina Facebook del Nuovo Basket Aquilano e saranno riservati 15 biglietti a società da prenotare all’indirizzo mail minibasketlaquila@libero.it o sulla stessa pagina Facebook: al raggiungimento della capienza massima dell’impianto, infatti, non sarà consentito accedere all’evento.