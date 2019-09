Sharper L’Aquila, le modifiche alla viabilità

In occasione delle manifestazioni Sharper e Univaq Street Science, nelle giornate di domani, 21 settembre, e di venerdì 27 settembre, sono state stabilite le seguenti modifiche alla viabilità.

Istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 7 del 27 settembre alle ore 1 del 28 settembre nelle seguenti strade e piazze: via Iacobucci, corso Federico II, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via Andrea Bafile, piazza Santa Margherita, via Camponeschi, via Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni con corso Vittorio Emanuele II e via San Martino), piazza Regina Margherita, via Castello (nel tratto compreso tra piazza Regina Margherita e viale Malta), piazza Chiarino (dalle ore 8 del 27 settembre alle ore 2 del 28 settembre), piazza San Bernardino, via San Bernardino, largo Pischedda, via Panfilo Tedeschi (dall’incrocio con via Signorini Corsi), piazza G. Natali, piazza San Basilio, piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e viale Malta).

Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dagli ingombri, ambo i lati o su tutta la piazza, ai fini di consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture a servizio delle manifestazioni, dalle ore 8 del 25 settembre alle ore 12 del 28 settembre, nelle seguenti strade e piazze: piazza Chiarino, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via Andrea Bafile, corso Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Simonetto e via San Bernardino), largo Pischedda,

Il medesimo divieto sarà istituito, inoltre, in piazza Duomo:

dalle ore 7 del 23 settembre alle ore 12 del 28 settembre, nel tratto compreso tra le intersezioni con corso Federico II e via Indipendenza (lato destro del vigente senso di marcia)

dalle ore 7 del 25 settembre alle ore 12 del 28 settembre: tratto adiacente l’edificio banca d’Italia, compreso tra corso Federico II e via Indipendenza;

dalle ore 7 del 26 settembre alle ore 13 del 28 settembre su tutta la restante area della piazza

Saranno interessate dal divieto di sosta, dalle ore 7 del 27 settembre alle ore 1 del 28 settembre, anche le seguenti strade e piazze: via Iacobucci, corso Federico II (incrocio con via Battisti), corso Vittorio Emanuele II (nei tratti compresi tra piazza Battaglione Alpini e via San Bernardino e tra via Simonetto e piazza Duomo), via Bafile, piazza Santa Margherita, via Camponeschi, via Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni con corso Vittorio Emanuele II e via San Martino), piazza Regina Margherita, via Castello (tratto compreso tra piazza regina Margherita e viale Malta), piazza San Bernardino, via San Bernardino, largo Pischedda, via Panfilo Tedeschi (dall’incrocio con via Signorini Corsi), piazza G. Natali, piazza San Basilio, piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e viale Malta).

Sarà inoltre istituita un’area riservata alla sosta dei veicoli a servizio di persone diversamente abili e munite di apposito contrassegno.

In via Escrivà (lato destro in direzione Porta Santa, in vigore dalle ore 13 alle ore 19 del 21 settembre); in piazza Battaglione Alpini (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e viale Malta) e in viale Rendina, tratto posto sul lato destro nel vigente senso di marcia e adiacente al parco giochi, in vigore dalle ore 7 del 27 settembre alle ore 1 del 28 settembre.

I veicoli dei residenti e quelli autorizzati potranno transitare nelle aree interdette, laddove non sia possibile eseguire percorsi alternativi, con possibilità di parcheggiare nelle aree non soggette a divieto di sosta, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma e previa valutazione effettuata dagli organi di polizia stradale presenti nei varchi.