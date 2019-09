L’Aquila, preso il rapinatore seriale di farmacie

L’AQUILA – Arrestato il rapinatore seriale di farmacie a L’Aquila, si tratta di un 30enne aquilano.

Nella giornata di ieri, 20 settembre, il personale della Squadra Mobile di L’Aquila (IV Sezione-Reati contro il patrimonio e la P.A.), al termine di una complessa e articolata attività investigativa, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip del Tribunale di L’Aquila Guendalina Buccella, nei confronti di F. L. B., trentenne residente in provincia dell’Aquila, ritenuto responsabile dei delitti di furto e rapina (tentata e consumata) ai danni di farmacie aquilane.

L’indagato è stato rintracciato e sottoposto alla misura cautelare, in una comunità di sostegno a soggetti tossico dipendenti sita in provincia di Ascoli Piceno.

Le indagini, coordinate da Fabio Picuti della Procura della Repubblica di L’Aquila, si riferiscono a fatti avvenuti nello scorso mese di luglio che avevano riguardato: la rapina commessa il 21 luglio ai danni della farmacia Pulcini di via Carlo Confalonieri 1, la tentata rapina, commessa il 26 luglio nei confronti della farmacia Sericchi di Via della Crocetta e la rapina, commessa la sera del 27 luglio nei confronti della farmacia Pettino, in Via Leonardo da Vinci.

Negli episodi citati, il malvivente, sempre travisato e armato una volta di coltello e l’altra di una pistola (presumibilmente giocattolo), era entrato all’interno delle farmacie e, minacciando i farmacisti presenti, aveva chiesto denaro e, in un’occasione, anche un medicinale, l’ossicodone, un oppioide agonista puro con potenza simile alla morfina.

Nell’occasione del tentativo di rapina verso la farmacia Sericchi, era stato notato dal personale presente nell’esercizio prima di entrare all’interno: vistosi osservato, il malfattore si era dato alla fuga senza portare a termine l’azione delittuosa. Inoltre, sempre il 21 luglio, F.L.B. aveva rubato, alle 5.30 del mattino, il contenitore dei medicinali scaduti della citata farmacia Pettino.

Arrestato il rapinatore seriale di farmacie: i dettagli delle indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile, grazie all’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle farmacie colpite dagli episodi delittuosi, hanno, innanzitutto, verificato che il malvivente fosse sempre la stessa persona; è stato possibile, inoltre, individuare l’autovettura utilizzata dallo stesso: una Ford Fiesta di colore grigio.

La successiva attività di ascolto delle vittime, ha permesso di mettere in luce un precedente episodio in cui un uomo aveva chiesto, ad una delle farmacie poi oggetto di rapina, la consegna di un farmaco, contenente l’ossicodone, esibendo una ricetta falsa: l’accurato controllo di tale soggetto ha consentito di verificare che lo stesso era stato controllato, in più occasioni, con F.L.B.

Quest’ultimo è risultato essere stato più volte indagato per reati contro il patrimonio, tra i quali quelli di ricettazione e furto di ricettari medici utilizzati per ottenere l’erogazione di medicinali specifici per patologie da tossicodipendenza; l’ulteriore approfondimento investigativo effettuato dai poliziotti, ha permesso di scoprire che F.L.B. era intestatario di Ford Fiesta di colore grigio.

Questo ulteriore riscontro, ha indotto gli investigatori a predisporre un album fotografico che veniva posto in visione ai testimoni che, senza dubbio, hanno riconosciuto nell’uomo l’autore delle rapine subite.

Alla luce di quanto emerso, questa Squadra Mobile ha ottenuto dalla Procura di L’Aquila un decreto di perquisizione nei confronti dell’indagato che ha consentito di rinvenire ulteriori elementi di riscontro.

Grazie alle puntuali e analitiche indagini effettuate dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno saputo cogliere e sviluppare nel migliore dei modi gli elementi a disposizione, è stato possibile individuare l’autore dei gravi fatti e delineare, a suo carico, un solido quadro indiziario che ha consentito all’Autorità Giudiziaria di disporre il provvedimento cautelare eseguito ieri dalla Polizia di Stato.

Arresto rapinatore seriale, il plauso dell’amministratore unico AFM

L’amministratore unico AFM, Alessandra Santangelo, ha inviato una nota alla stampa dopo l’arresto del rapinatore seriale di farmacie a L’Aquila. “Un plauso e un vivo ringraziamento alla Squadra mobile dell’Aquila che ha assicurato alla giustizia il rapinatore che ha colpito diverse farmacie della nostra città. Tra l’altro, in questi mesi la Squadra mobile e il personale della Questura ci hanno assicurato un costante sostegno che ci ha permesso di continuare ad assicurare i servizi – anche notturni – in una rinnovata cornice di sicurezza per il personale e per i clienti.“