L’Aquila 1927, Cappellacci si prepara per il Pizzoli

di Claudia Giannone

Conferenza stampa prepartita per mister Roberto Cappellacci, che si presenta ai microfoni per illustrare il lavoro svolto dall’inizio del campionato, soprattutto in vista del match in trasferta contro il Pizzoli.

“Contro il Piano della Lente abbiamo fatto un passo avanti, ma questo non può lasciarci tranquilli. Dobbiamo migliorare ogni partita un po’ alla volta: l’importante è anche valutarci bene per capire dove possiamo arrivare. In questo momento dobbiamo pensare a lavorare ed essere umili: quel qualcosa in più lo possiamo trovare solo con l’attenzione, per essere una squadra che si avvicinerà a quella che sognano i tifosi”.

Uno sguardo sugli avversari.

“L’anno scorso è stata l’unica squadra che ci ha battuto. È sempre un derby: quest’anno sappiamo che contro le squadre aquilane sarà difficile, ci faranno soffrire. Contro di noi daranno sempre il massimo. In campo sapremo che saranno sempre nemici. Questo peso di portare la casacca de L’Aquila dobbiamo iniziare a metabolizzarlo. Chiamarsi L’Aquila è una fortuna”.