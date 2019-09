Break dance, Zero Gravity tra le migliori al mondo

Grande soddisfazione per gli atleti aquilani agli internazionali di Break dance.

Lo scorso 29 luglio Jacopo Scotti in arte Snook e Michela Ciocca in arte Edi, insegnanti della scuola Zero Gravity, si sono classificati 39esimi al mondo in una gara internazionale con più di 600 ballerini.

La gara o meglio “il contest” è l’Outbreak ed è una delle mete più ambite dai bboys e le bgirls e si tiene in Slovakia ogni anno all’interno del Legits Blast Festival.

Jacopo Scotti ha commentato per Il Capoluogo il grande risultato:

«È stata una grande esperienza, di confronto con ballerini provenienti da tutto il mondo, il duro lavoro ed i sacrifici alla fine ci hanno ripagato, siamo contenti di portare nel mondo il nostro gruppo i Prisoners e la Zero Gravity siamo diventati un punto fondamentale in Italia per questa disciplina ormai.»