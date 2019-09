Tanti auguri a Mara Marinangeli

Tanti auguri di buon compleanno a Mara Marinangeli!

Compie oggi gli anni l’organizzatrice di convegni e catering aquilana Mara Marinangeli, moglie dello scultore Valter Di Carlo.

Sempre in movimento e in perfetta forma, con la sua cascata di ricci biondi si occupa da sempre di tanti eventi nel capoluogo con la sua “L’Aquilando”; probabilmente per oggi farà un eccezione e festeggerà delegando ad altri il compito di organizzare.

Non si chiede mai l’età a una donna, ma dalla redazione del Capoluogo.it estendendo gli auguri a Mara, immaginiamo comunque che siano pochissimi: Tanti auguri di buon compleanno!

“Gli auguri sono un nuovo inizio, è il momento di dar vita a nuovi progetti con nuovi scopi. Guarda avanti con coraggio. Sei una persona speciale, che tu possa avere una splendida giornata ed uno splendido anno. Roberta”.