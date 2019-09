L’AQUILA – A 2433 metri d’altitudine, dove l’aria è sempre fresca anche sotto il sole d’estate, ci si prepara per accogliere l’inverno. Lavori in corso, anche a spalla, al Rifugio Franchetti, sul Gran Sasso.

Si tratta, nello specifico, degli ultimi lavori prima dell’arrivo della stagione invernale. Viveri e materiali di vario genere vengono trasportati all’interno della struttura montana.

I viaggi per il trasporto, però, a quasi 2500 metri sul Gran Sasso d’Italia, non avvengono solo in elicottero, ma anche con la fatica del carico a spalla e con lo spirito della buona volontà. Tutto, per amor di montagna.

“I carichi a spalla – scrivono dalla pagina Facebook del Rifugio Franchetti, rimangono uno degli impegni prinicipali di chi lavora quassù. Abbiamo montato una porta, ma prima abbiamo dovuto portarla!”. Insomma sforzi e vere e proprie sfacchinate, documentate dalle foto a corredo del post. Trasportare su per le cime, tra le rocce spesso scoscese, materiali differenti e dal differente peso non è certo un’impresa facile, ma la passione per il proprio lavoro non conosce limiti, soprattutto quando il mondo intorno, al primo sguardo, ti fa innamorare.

Il Rifugio Franchetti, proprietà del Club Alpino Italiano si prepara già, allora, ad accogliere quanti vorranno fare una sosta tranquilla, ospitale e dal sapore affascinante e inconfondibile dell’alta montagna.