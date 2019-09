Percosse agli alunni, professore aquilano nei guai

Un professore dell’Aquila di scuola media finisce nei guai con l’accusa di aver maltrattato i suoi studenti.

Il professore è finito al centro di un’indagine dopo che alcuni studenti di erano lamentati di comportamenti non proprio consoni a un educatore.

La Procura dell’Aquila dopo mesi, ha chiesto il rinvio a giudizio, ieri si doveva discutere il caso, ascoltando e valutando anche delle istanze della difesa davanti al gup Mario Cervellino, ma è stato chiesto un rinvio perchè il ma il giudice era impegnato in un collegio di Riesame.

Tra le contestazioni al docente ci sono delle presunte percosse a un alunno, a un altro sarebbero stati tirati i capelli e una studentessa straniera pare sia stata maltrattata per le sue origini.

Sono accuse tutte da dimostrare; in ogni caso l’uomo non è stato sospeso dal servizio, ma insegna in un’altra scuola.

Il professore è difeso dagli avvocati Alessandra Spadolini e Romeo Prosciutti, la parte lesa dall’avvocato Vincenzo Calderoni del foro dell’Aquila.