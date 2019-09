I TNL a X-Factor: “Che emozione”

L’AQUILA – TNL, i giovani aquilani protagonisti a XFactor. Presentano alle audition del Talent Sky il brano di Ernia “Bella” e conquistano tre sì, accedono alla fase successiva. “Fræ, che emozione!”

Sono Alessio e Mattia Taranta e, soltanto nelle prossime puntate del Talent, scopriremo se avranno accesso ai BootCamp. I due rapper, con i numeri 24034 e 24035, hanno partecipato portando in scena una cover di Ernia e coinvolgendo il pubblico presente in studio. Una scelta che ha diviso la giuria, composta da Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Alla fine, però, dopo il confronto tra i quattro giurati, i TNL con tre sì passano allo step successivo. “Fræ“, la loro esclamazione con la quale salutano chi li ascolta, nonché la loro cifra stilistica, su uno dei palchi più noti d’Italia.

Il Capoluogo ha intervistato uno dei giovani, Mattia Taranta, il quale ha raccontato le emozioni vissute sul palco. “È stata una grande emozione. Un’esperienza unica. XFactor è un vero e proprio show. Abbiamo scelto di partecipare al Talent e di metterci in gioco. Determinante nella scelta di partecipare è stata soprattutto la presenza di Sfera Ebbasta, nuovo giudice da quest’anno”, spiega Mattia.

“Esibirsi davanti a centinaia di persone mette pressione, considerando i milioni di telespettatori che ti seguono da casa. Poi l’ansia provocata dalla paura di non convincere i giudici. È stata una grande scarica di adrenalina e ne siamo felici. Insieme alla nostra passione abbiamo portato con noi la voglia dei giovani dell’Aquila di far sentire la propria voce e, perché no, il proprio talento. Spero che potremo trasmettere la voglia di non arrendersi e di tentare sempre a realizzare i propri sogni”.

