Friday L’Aquila 19-27, a tu per tu con Damiano Zanon

Friday L’Aquila 19-27 vi aspetta nel pomeriggio di oggi per il secondo appuntamento con i volti de L’Aquila 1927.

Tra le sorprese di questa puntata di Friday L’Aquila, il video messaggio di Xavier Jacobelli, direttore di Tutto Sport e tuttosport.com, quale sostegno al rilancio del calcio aquilano, con evidente riferimento alle due pagine dedicate da Tutto Sport alla società sportiva del Gran Sasso Italo Acconcia nella giornata di domenica.

La direttrice Roberta Galeotti, la conduttrice Alice Pagliaroli e l’intera redazione de Il Capoluogo, ci tengono a ringraziare il direttore Xavier Jacobelli per il pensiero avuto e per l’augurio fatto alla trasmissione sportiva. Come da lui sottolineato, è importante dare sostegno a qualsiasi iniziativa si collochi nell’ottica del rilancio del territorio aquilano, concetto condiviso da questa redazione, da sempre motore del lavoro quotidiano e della pianificazione degli obiettivi editoriali.

Trasmissione ricchissima. Questa volta, nel salottino di Friday L’Aquila, la carriera e la vita di Damiano Zanon, tra campi e piazze d’Italia, e affetti di vita. L’umiltà di un ragazzo che ha scritto la storia di società blasonate del calcio italiano, raccontata attraverso le confidenze fatte ai microfoni de Il Capoluogo. Le parole spese da Zanon sul suo Pescara delle meraviglie, su Zeman e sui gioielli Insigne, Verratti e Immobile, che con lui hanno condiviso la straordinaria stagione biancazzurra, che ha portato “Zemanlandia” alla ribalta delle cronache sportive di tutta Europa.