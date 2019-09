Di Orio a Rebibbia, Riesame si riserva per scarcerazione

I giudici del Riesame di Roma si sono riservati per la richiesta di scarcerazione dell’ex rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila Ferdinando di Orio.

L’ex rettore Di Orio, va ricordato, si trova a Rebibbia dalla metà di luglio scorso .

Gli avvocati dell’ex rettore, Mauro Catenacci, del foro di Teramo e Guido Calvi, del foro di Roma, hanno presentato istanza di scarcerazione con la richiesta di una pena alternativa al carcere: domiciliari o affidamento ai servizi sociali.

Il Tribunale di Roma aveva inizialmente condannato l’ex rettore Di Orio, alla pena di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di reclusione per induzione indebita nei confronti del professor Sergio Tiberti, che secondo la denuncia presentata sarebbe stato costretto a versare all’ex rettore oltre 200mila euro in 10 anni. La Corte d’Appello, sopravvenute prescrizioni, ha ridotto la pena a 2 anni e 6 mesi.

Tra i due, una volta legati anche da un’amicizia, è scattato un contenzioso che va avanti nelle aule di tribunale da anni.

“Siamo in attesa della decisione che dovrebbe arrivare a breve. Il Tribunale si è riservato e aspettiamo, comunque dalla Procura è arrivato parere favorevole”, è il commento dell’avvocato Catenacci sentito dal Capoluogo.it.

La carcerazione di Di Orio, 71 anni, è dovuta all’applicazione della legge spazzacorrotti: l’ex rettore era stato condannato a 2 anni e 6 mesi dalla Suprema Corte di Cassazione con l’accusa di induzione indebita nei confronti del professore Sergio Tiberti. La legge spazzacorrotti prevede per reati di questo tipo l’arresto immediato, con la detenzione in carcere, anche per imputati con più di 70 anni.

Su questa norma è in corso un dibattito che coinvolge anche la Corte Costituzionale e che riguarda in particolare l’applicazione retroattiva o meno della legge.