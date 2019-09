Conservatorio L’Aquila, Di Massimantonio è il nuovo direttore

Claudio Di Massimantonio è il nuovo direttore del Conservatorio Casella dell’Aquila.

L’elezione ieri: al secondo scrutinio, Di Massimantonio ha ottenuto 62 voti, contro i 40 di Marco Ciamacco. Nel primo scrutinio, era un testa a testa fra i due, distaccati di solo un voto (52 e 51 a testa)

Conservatorio L’Aquila, chi è il nuovo direttore Di Massimantonio

Di Massimantonio sarà il direttore del Conservatorio Casella per il triennio 2019-2022. Nato a Teramo ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “B.Marcello” di Venezia sotto la guida di Sergio de Pieri per l’Organo e Pellegrino Ernetti O.S.B. per la Prepolifonia.

Successivamente ha seguito corsi di perfezionamento con i più prestigiosi maestri del panorama internazionale in Italia ed in Europa.

Attivo come solista in duo e in formazione da camera, viene regolarmente invitato a tenere concerti in Italia e all’estero. Ha partecipato, ottenendo lusinghieri apprezzamenti dalla critica specializzata a Festivals e Rassegne internazionali in Europa, Stati Uniti e America centrale.

Tiene Corsi di Organo e Seminari sulla monodia liturgica. Collabora in veste di direttore artistico con varie associazioni musicali italiane ed è socio fondatore e Direttore Artistico dell’Interamnia Festival di Teramo e del Festival Internazionale Organistico d’Abruzzo. Si occupa inoltre della metodologia di restauro di organi storici e della progettazione di nuovi.

Già vicedirettore del Conservatorio, è titolare della Cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “A.Casella” di l’Aquila.

Conservatorio L’Aquila, Di Massimantonio succede a Piermarini

Il neodirettore Di Massimantonio succede a Giandomenico Piermarini, il direttore dei 50 anni del Conservatorio Casella. Ieri la notizia – data in anteprima dal Capoluogo – dell’intenzione del Conservatorio di acquisire la sede a Collemaggio dell’ex Accademia dell’Immagine. Diversi i nodi: dalle tempistiche alla disponibilità di fondi. L’augurio è quello che, entro il triennio del neo direttore Di Massimantonio, si trovino soluzioni logistiche non provvisorie per una istituzione così importante come lo è il Conservatorio aquilano