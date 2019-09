Cicloturistica, seconda edizione a Rocca di Cambio

ROCCA DI CAMBIO – Appuntamento con la seconda edizione della Cicloturistica, 4 percorsi immersi nel verde.

È prevista per il 22 settembre prossimo la 2ª edizione della Cicloturistica di Rocca di Cambio. La partenza del bike trail è prevista per le 8,30 al piazzale Maggiore Lolli, mentre la partenza generale è prevista per le 9,15.

Si tratta di 4 percorsi immersi nel Parco regionale Velino-Sirente. Previsto anche un percorso baby per piccoli campioni che possono usare anche l’e-bike.

È possibile iscriversi fino alla mattina del 22.

Per info e prenotazioni: 0862/918100 – roccadicambio@gmail.com