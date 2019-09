Barilla per San Demetrio, un abbraccio lungo dieci anni

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Gruppo Barilla-San Demetrio, dieci anni dopo si rinnova la vicinanza delle due realtà, nel mezzo di una ricostruzione in corso.

Un nuovo contributo del Gruppo Barilla per la palestra della scuola e una cucina professionale, da donare agli studenti e non solo.

Ammodernamenti all’interno della palestra della cittadella scolastica e uno spazio di cucina, con refettorio, che sarà destinato a corsi e laboratori, anche per adulti: si traduce così l’impegno concreto che il Gruppo emiliano mette in campo per la comunità aquilana.

La palestra sarà rinnovata e ancora più fruibile grazie a un moderno sistema di termoregolazione e al potenziamento delle strutture sportive: per dare la possibilità ad oltre 500 tra bambini e adulti di fare attività sportiva tutto l’anno, in zone in cui fa particolarmente freddo in inverno. E poi ancora una nuova cucina professionale con sala polifunzionale che verrà adibita, oltre alla preparazione dei pasti per gli alunni, a corsi ed attività di educazione alimentare.

A 10 anni dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo, il Gruppo Barilla rilancia il suo impegno verso la comunità locale aquilana con l’ulteriore contributo verso l’Istituto Comprensivo San Demetrio Ne’ Vestini e Rocca di Mezzo e allo stesso tempo ricorda la donazione per la ricostruzione della scuola – in meno di 100 giorni dal terribile sisma – e della palestra.

Oggi il vice presidente del Gruppo, Paolo Barilla, presente a San Demetrio, insieme a una delegazione istituzionale del Comune di Parma. Unione di intenti tra pubblico e privato confermata nello spirito d’aiuto al processo di ricostruzione, nella giornata in cui l‘Istituto Conprensivo di San Demetrio e Rocca Di Mezzo “celebra la quinta edizione della Festa dello Sport”, ha spiegato il dirigente scolastico Antonio Lattanzi.

Premiazione degli atleti che hanno trionfato nelle gare e nei tornei all’interno della palestra Barilla, presto ammodernata nella strumentazione. Pasta party, conferenza stampa per presentare il nuovo contributo del Gruppo Barilla: è ricco il programma della giornata di festa, con gli alunni in prima fila, fino al momento della merenda speciale offerta dalla Barilla.

“È importante, spesso, aiutare con continuita un territorio in difficoltà. È quello che abbiamo cercato di fare noi, come Gruppo Barilla, dieci anni fa e ancora oggi. Dopo la cittadella scolastica e la palestra era importante continuare su questa strada, per sostenre la ricostruzione sociale. E non è casuale aver scelto di creare qui, all’interno della cittadella, una cucina professionale, perché sarà uno spazio di aggregazione e formazione per piccoli e grandi”, ha spiegato il vice presidente del Gruppo Barilla, Paolo Barilla ai nostri microfoni.

Tra il sostegno offerto dal Gruppo Barilla al territorio, inoltre, non va dimenticato l’aiuto per il PAQ. Questa la frase dedicata alla scuola: “Una squadra che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile. Lavorare insieme significa vincere insieme”. “E a voi tutti GRAZIE per credere in noi e come noi in sani obiettivi”, riferiscono dal PAQ.

I vice presidente del Gruppo Barilla ha inaugurato così la cucina da campo.