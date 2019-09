Via Strinella, arrivano le nuove strisce pedonali

Le nuove strisce pedonali su via Strinella verranno realizzate lunedì 23 settembre.

Strisce pedonali, quindi una nuova segnaletica orizzonate per Via Strinella, che si è resa necessaria dopo alcuni incidenti avvenuti nell’ultimo periodo.

Dopo l’investimento di un ragazzo disabile nei giorni scorsi e la denuncia al Capoluogo.it sulla mancanza di un’adeguata segnaletica, finalmente cominciano i lavori.

Via Strinella è una zona dell’Aquila ad alta densità abitativa; ci sono tanti bambini ma soprattutto tanti anziani che ogni giorno si recano a piedi a svolgere le incombenze quotidiane, correndo il rischio di essere investiti, dal momento che mancano le strisce.

In molti hanno chiesto anche dei dissuasori di velocità; sono frequenti infatti gli automobilisti che percorrono quella strada a velocità sostenuta.

Si tratta del rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale che manca in alcuni tratti dove è consueto l’attraversamento: davanti la chiesa di Santa Rita, all’edicola di Roberta Mancini, tra i palazzi del civico 22, dove ci sono anche diverse attività commerciali e di fronte il tabaccaio.

I lavori interesseranno la zona per tutta la giornata di lunedì 23, per questo il settore Polizia Municipale del Comune dell’Aquila ha già affisso un’ordinanza con la quale entra in vigore il divieto di sosta dalle 8 alle 19.