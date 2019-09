L’Aquila 1927 annuncia l’ingresso di Stefano Marrelli in società

La società comunica l’ingresso all’interno della propria compagine sociale di Stefano Marrelli.

L’Aquila 1927 ha annunciato la new entry attraverso un comunicato apparso sulla propria pagina facebook. Una breve presentazione per dare il benvenuto ad un personaggio di spicco nell’ambiente aquilano.

“L’avvocato Marrelli, già distintosi per aver egregiamente difeso alcuni tifosi aquilani in occasione di vari procedimenti giudiziari, rappresenterà in particolare all’interno del Sodalizio il gruppo ultras dei Red Blue Eagles L’Aquila 1978 e la sua figura contribuirà a rafforzare l’immagine del club rossoblù potenziandone le relazioni esterne”.

E ancora: “A lui vanno un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Assemblea dei soci e della dirigenza de L’Aquila 1927!”.