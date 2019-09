Italia – Inghilterra, l’Esercito in campo per la solidarietà

L’AQUILA – Unione, sport e solidarietà con l’Esercito in campo, per Italia-Inghilterra. Protagonisti gli Alpini del Nono Reggimento e i soldati inglesi ospiti a L’Aquila.

La Caserma Pasquali cornice d’eccezione, per un evento che ha visto un gruppo di soldati inglesi, del quarto Duke of Lancaster Regiment, scendere in campo contro la squdra degli Alpini del Nono Reggimento di L’Aquila. Raccolti 295,55 euro per i più piccoli ricoverati al San Salvatore.



Italia – Inghilterra, una partita solidale

L’obiettivo dell’incontro: raccogliere fondi da destinare al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Salvatore. I soldati del glorioso Reggimento inglese, ospiti del Nono Alpini da due settimane, per esercitazioni e attività d’addestramento, non si sono fatti fermare dal tempo ‘British’, come definito ai microfoni del Capoluogo dal Colonnello Paolo Sandri, Comandante del Nono Reggimento Alpini.

Presente la dottoressa Di fabio, Primario del Reparto di Terapia intensiva neonatale e neonatologia, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, vice Presidente Onlus, che ha ricevuto dal Colonnelo Sandri e dal Tenente Colonnello Justin il simbolo del significato di una giornata benefica.

Sotto la pioggia e le note solenni della Uefa Champions League – dopo i rispettivi inni nazionali – l’ingresso in campo delle due squadre, con il sorriso sulle labbra e tanta voglia di divertirsi insieme, facendo del bene.

Dopo giorni di duro lavoro, anche in alta quota, per apprendere tecniche e capacità dalle penne nere dell’Aquila – in primis i segreti della verticalità – un appuntamento di sport e condivisione. Il calcio dopo il touch rugby di questa mattina, vinto dagli Alpini del Nono Reggimento.

Nel video le immagini dell’incontro benefico e le interviste.