Dinopark, inaugurato il parco dei dinosauri

Dinopark, taglio del nastro per il parco a tema giurassico inaugurato questa mattina, tra i sorrisi dei più piccoli.

Al Dinopark sotto un sole tiepido i giovani alunni presenti alla cerimonia di inaugurazione hanno ammirato, per la prima volta da vicino, le attrazioni giurassiche: il t-rex, il triceratopo, un coccordillo e un uovo di dinosauro.

Presenti all’inaugurazione del Dino park il commissario Mauro Passerotti e l’ex sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis.

“La mia è una gestione tecnica più che burocratica, stiamo lavorando per proseguire quelle opere che la precedente amministrazione aveva avviato. È un’area nuova che speriamo venga trattata con cura e che regali divertimento”, ha spiegato Mauro Passerotti al microfono del Capoluogo.it.

“Era nel programma d’amministrazione e finalmente oggi viene inaugurato. Sono attrazioni originali, che non si trovano ovunque, che potranno portare tanta gente in città e che valorizzano questa zona che, in termini di popolazione, è quella che accoglie la maggior parte della popolazione cittadina”, le parole di Gabriele De Angelis.

A donare le attrazioni alla città la società Italasav.

L’area sarà sorvegliata, l’intero parco sarà recintato e dotato di moderni sistemi di illuminazione.

Sarà aperto al pubblico da oggi, 19 settembre al 15 novembre, dal lunedì al venerdi dalle ore 15 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 19, con interruzione dalle 13 alle 15.

Dal 15 novembre al 17 aprile,dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Il sabato e la domenica dalle 11 alle 17, con interruzione del servizio dalle 13 alle 15