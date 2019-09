Tanti auguri Eleonora

Tanti auguri di buon compleanno a Eleonora Marchini!

Tanti auguri alla giornalista e agente immobiliare aquilana Eleonora Marchini, appassionata di “scrittura”, poliedrica, sognatrice e soprattutto mamma della piccola e stupenda Ginevra.

Gli anni a una donna non si chiedono, ma dopotutto Eleonora Marchini, “La Marchini” come la chiama chi l’ha conosciuta bene, sopportata e supportata, lo sa che l’età è solo un’appendice anagrafica e che è importante tutta la vita che si mette negli anni e non il contrario.

Eleonora ha due grandi doti: la “parola” per dare suono ai pensieri, a volte eccessivamente improntati ai sogni e la scrittura, con cui da loro un senso nel tempo.

Sognatrice come si può vedere anche dalla foto allegata all’articolo, nella quale fissa la famosa vastità e sembra voler dire: “che disastro voglio combinare oggi?!”

Questo almeno è quello che dicono scherzando e con affetto gli amici; intanto tanti auguri a Eleonora dalla redazione del Capoluogo.it.

“A te che sai guardare oltre, sai ridere a squarciagola, sai piangere fino ad alleggerirti, sai rialzarti in modo diverso ogni volta che cadi, sai perderti e poi ritrovarti, sai colorare le tue emozioni ripetutamente… a te che vivi con pienezza la tua vita, buon compleanno!”. Tu sai chi sono!!!