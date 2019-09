Moto contro mucca, centauro in ospedale

Finisce contro una mucca mentre è in sella alla sua moto a Rocca di Mezzo e finisce in ospedale.

Il centauro finito contro la mucca è un 51enne di Spoltore, che si trovava in gita con degli amici a Rocca di Mezzo e ha riportato alcune ferite alla testa.

Sul posto del singolare incidente con protagonista la mucca la Polizia municipale che ha effettuato i primi accertamenti anche l’elisoccorso che ha portato l’uomo all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, per poi essere trasferito al nosocomio pescarese.

La mucca è rimasta illesa nell’incidente ed è fuggita; probabilmente si era allontanata da qualche allevamento della zona e si è trovata sulla strada dove stava passando il motociclista.

Come riporta Il Centro, si cerca l’animale per capire eventuali responsabilità di un allevatore per omessa custodia.

L’incidente ancora una volta ripropone il problema degli animali lungo le strade frequentate da automobilisti e motociclisti; questa volta c’era la mucca, in altri casi cervi, cinghiali e anche orsi.