Fondi Restart, in scadenza i termini per le domande

Si ricorda che c’è ancora tempo per accedere agli avvisi, per l’annualità, 2019, dei fondi ReStart, il programma con una parte delle risorse destinate alla ricostruzione viene utilizzata per lo sviluppo delle potenzialità culturali e la promozione dei servizi turistici.

I bandi sono pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila: i termini entro i quali sarà possibile presentare le domande per i filoni B2.a, B2.b e C è il 30 settembre 2019, mentre la scadenza per i filoni A1 e A2 è fissata al 15 ottobre prossimo.

Ammonta a 2,5 milioni di euro la dotazione delle risorse che si articoleranno su quattro direttrici. I bandi pubblicati sono relativi al filone A (soggetti finanziati dal Fus, Fondo unico per lo spettacolo: A1 spettacolo dal vivo e A2 cinema) con una disponibilità di 1,3 milioni; filone B2.a (per progetti e attività ricadenti sul territorio del Comune dell’Aquila) con una somma a disposizione di 200 mila e per il filone C (per progetti e attività dei Comuni del cratere raggruppati per aree omogenee) con disponibilità di 400 mila euro.

I progetti promossi dal Comune dell’Aquila nell’ambito del filone B1 (Perdonanza, Festival Jazz, Notte dei ricercatori, Festival della montagna e Cantieri dell’Immaginario) sono stati finanziati per complessivi 600 mila euro.

Sono stati inoltre riaperti i termini del Filone B2.b “Incubatore di creatività” che prevede due fasi: formazione e progettazione e successivamente, dopo la selezione, la realizzazione dei migliori progetti di attività.

Gli avvisi 2019 prevedono, nel rispetto delle linee guida 2018/2020 approvate lo scorso anno, alcuni positivi cambiamenti, risultato di una continua concertazione effettuata con i soggetti attuatori.

Tutti i progetti saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione esterna.