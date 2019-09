Barilla-Scuola di San Demetrio, 10 anni dopo l’impegno continua

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – La Cittadella Scolastica, la palestra della scuola e un ulteriore contributo per rinnovare la palestra e creare una cucina professionale. Dieci anni dopo il sisma il Gruppo Barilla torna al fianco della comunità di San Demetrio ne’ Vestini.

A 10 anni dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo, il Gruppo Barilla ricorda la donazione per la ricostruzione della Cittadella Scolastica e della palestra della scuola di San Demetrio ne’ Vestini e rinnova il suo sostegno verso la comunità locale con un ulteriore contributo per il rinnovamento della palestra e la creazione di una cucina professionale, con sala polifunzionale annessa.

Venerdì 20 settembre 2019, dalle 10,30 alle 16,30, a San Demetrio Ne’ Vestini, la nuova donazione verrà presentata nel corso di una conferenza stampa presso l’Istituto Comprensivo di San Demetrio Ne’ Vestini (Via Madonna dei Raccomandati), alla presenza di Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla, del Sindaco Silvano Cappelli, delle Istituzioni politiche locali e del Preside dell’Istituto. Sarà un momento di festa e di rinnovata vicinanza tra il Gruppo Barilla e il territorio.

Il pranzo conviviale, in cui verrà valorizzata la pasta, sarà offerto con il supporto della Cucina Mobile dagli “Angeli Barilla”, gruppo di Volontari Barilla di Protezione Civile, già entrati in azione in occasione del terremoto del Centro Italia, in particolare a Montegallo-Uscerno e Amatrice, e dell’alluvione a Piacenza, portando aiuti concreti e pasti caldi alle popolazioni in emergenza.

Gruppo Barilla, un nuovo contributo per San Demetrio ne’ Vestini: il programma della giornata evento

La giornata partirà alle ore 9 e si concluderà inotorno alle 17. Dopo l’arrivo degli alunni e del dottor Paolo Barilla, comincerà la conferenza stampa, sul tema: “A 10 anni dal sisma il valore della scelta fatta dall’Istituto Comprensivo e le nuove potenzialità”. Alle ore 12 si svolgerà la cerimonia di premiazione degli atleti che si sono distinti nelle rispettive discipline sportive all’interno della palestra Barilla. Poi il Pasta Party. Nel pomeriggio, alle ore 15 le esibizioni sportive per una vera e propria Festa dello Sport, saluti finali e merenda speciale, offerta dal Gruppo Barilla.