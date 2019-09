Aeroporto dei Parchi, due offerte per la gestione

Sono due le offerte arrivate al bando del Comune per la gestione dell’Aeroporto dei Parchi a Preturo.

L’Aeroporto dei Parchi è al centro di una gara d’appalto per l’individuazione di un nuovo gestore mediante l’affidamento in concessione.

L’oggetto è la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale.

Nella nuova gestione non sono previste tratte commerciali.

Le buste saranno aperte domani, giovedì 19 settembre, è stata nominata una commissione per l’esame e la valutazione delle offerte “per attività di aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico-sportivo”.

Come riporta Il Centro, la commissione è composta dal presidente, l’ingegnere Lucio Nardis, direttore del dipartimento ricostruzione e, come componenti, da Adolfo Saotta, istruttore direttivo tecnico del settore equità tributaria, Sonia Nurzia, istruttore contabile del settore bilancio e razionalizzazione. Segretario verbalizzante Elvira Damiani, istruttore contabile.

La nuova gara è stata decisa dall’amministrazione comunale dopo un difficile periodo di gestione dell’Aeroporto dei Parchi con la società X-Press.

“Nel programma di mandato dell’attuale amministrazione era previsto il rilancio dell’aeroporto per funzioni possibili e fattibili, adeguato alle reali esigenze del territorio, senza i voli pindarici in cui si era esibito chi ci ha preceduto. E fattibilità, per l’infrastruttura in questione, vuol dire punto di riferimento per operazioni di protezione civile, per le emergenze, per ragioni sanitarie di soccorso, scuola di volo e attività turistico-sportive”, è quanto dichiarato tempo da dall’assessore del Comune dell’Aquila, con delega alla Viabilità, Carla Mannetti.