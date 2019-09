Scomparsa Giovanni Di Marco, i ringraziamenti del figlio

Dopo i funerali di Giovanni Di Marco, conosciuto come Gianni nella piccola comunità di Castelnuovo, il figlio Aladino ha voluto ringraziare chi è stato vicino alla sua famiglia in un momento così doloroso.

Giovanni Di Marco è scomparso all’età di 73 anni , lasciando attonita tutta la piccola comunità di Castelnuovo e tanti amici che per circa 40 anni hanno condiviso con lui il percorso lavorativo al laboratorio analisi dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il figlio di Giovanni, Aladino, ha così voluto ringraziare chi, in queste ore, con una parola o con un messaggio, ha salutato il suo adorato papà.

“A conclusione di una splendida calda giornata di sole, in un giorno di estremo dolore per la mia Famiglia, mi sento in dovere di ringraziare TUTTI coloro che hanno condiviso questo giorno di ONORE e di GLORIA con il mio caro Papà, il quale non è abituato a palcoscenici di questa portata.

Ringrazio di cuore tutti i Medici ed Infermieri del Reparto di Oncologia e del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale dell’Aquila per la professionalità dimostrata in questo periodo terapeutico intrapreso dal mio caro Papà il quale ha lasciato un grande sorriso per tutti loro.

Ringrazio di cuore i Medici e gli Infermieri dell’Hospice “Casa Margherita” (Ex Onpi) per la professionalità, la cura, l’attenzione, la dedizione e l’abnegazione dimostrata nella fase terminale del mio caro Papà.

Ringrazio TUTTI I FANTASTICI COLLEGHI di mio Padre del LABORATORIO ANALISI dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, che mi hanno ricordato L’IMMENSITA’ DEL CUORE di mio Padre nei suoi 42 anni di servizio. Grazie per il rispetto donato alla mia Famiglia.

Ringrazio i tantissimi amici e conoscenti che ci hanno dimostrato un istante di sostegno, di cordoglio ed una pacca sulla spalla in questa giornata di dolore portando estremo rispetto a mio PADRE e alla mia FAMIGLIA.

Ringrazio l’agenzia funebre TAFFO per la professionalità dimostrata, sin dalle prime ore dell’accaduto, nella conduzione della propria attività con estrema sensibilità e rispetto per la mia famiglia.

Ringrazio l’ASSOCIAZIONE ALPINI di BARISCIANO per lo splendido scenario di coronamento organizzato per l’ultimo saluto al mio caro Papà Alpino. Emozione Estrema.

Ringrazio il CIRCOLO RICREATIVO DI CASTELNUOVO, la PROLOCO DI BARISCIANO ed GLI AMICI DI BARISCIANO per il bellissimo pensiero dedicato a mio Padre ed alla mia Famiglia.

Ringrazio la Usd Virtus Barisciano e l’A.S.D. Il Moro Paganica per la vicinanza dimostratami in questo periodo, allievando dure giornate con amici di sempre con la stessa grande passione.

Ringrazio le Amministrazioni Comunali di BARISCIANO, CARAPELLE CALVISIO E SAN PIO DELLE CAMERE, nonché tutti i dipendenti comunali colleghi che si sono adoperati per il rispetto ed il cordoglio per mio PADRE e la mia Famiglia.

Infine, ma PRIMO in ordine di importanza, RINGRAZIO MIA MADRE che ha lottato fianco a fianco con mio Padre in questi mesi, non facendogli mancare nulla, donandogli tutto il suo grande amore fino alla fine, dimostrando ancora una volta che nulla le fa paura. UNA VERA DONNA, UNA VERA MOGLIE, UNA VERA MAMMA”.

Un abbraccio ad Aladino, alla sua mamma e a tutta la famiglia di Giovanni Di Marco dalla redazione del Capoluogo.it.