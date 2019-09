Linea interrata tra Pettino e il Torrione, i terreni interessati

Al via il procedimento amministrativo per la realizzazione della linea 150 kV in cavo interrato tra Pettino e il Torrione.

È stato avviato il procedimento amministrativo relativo al progetto di realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kV tra la stazione elettrica di Pettino e la cabina primaria di Torrione, e Terna pubblica oggi l’elenco delle particelle relative ai fondi interessati dagli interventi.

«Il nuovo collegamento elettrico, interamente in cavo interrato e lungo circa 6 km, – spiegano da Terna – renderà più sicura ed efficiente la rete elettrica nell’area di L’Aquila, oltre a contribuire alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio. L’intervento porterà anche importanti benefici ambientali perché, una volta entrata in esercizio la nuova linea, permetterà di demolire circa 5 km di vecchi elettrodotti e 18 tralicci, restituendo così al territorio ampie superfici liberate da vecchie infrastrutture elettriche. I proprietari delle particelle interessate dagli interventi possono prendere visione del progetto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell‘Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e presso l’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila».