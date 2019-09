La collaborazione tra la Regione Abruzzo e Nepal è ormai decennale, grazie anche alla collaborazione, nata nel 2009, tra l’associazione di Teramo Explora Nunaat International e l’agenzia di trek Dreamers Destination di Kathmandu.

“La struttura ricettiva d’alta quota è stata ideata dall’amico Josef Einwaller. Darà sicurezza a tutti i portatori ed alpinisti che affronteranno l’area del Drolambau glacier, la nuova frontiera dell’alpinismo himalayano. Alla base della via è stata posta a 5.200 m di quota sulle verticali rocce di Zabò, una tegola del centro distrutto dal terremoto di Amatrice donata dal 118 a simbolo di unione dei territori e dei popoli Himalayani ed Appenninici colpiti dai terremoti. Del 2015 per il Nepal e 2016-17 per Amatrice e tutti gli altri centri montani del Lazio-Abruzzo e Marche”