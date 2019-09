Mattarella all’Aquila: documento del sindaco Biondi al Presidente della Repubblica per nuovo impulso ai processi di ricostruzione

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha consegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi nel capoluogo d’Abruzzo per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, un documento contenente l’appello affinché il Governo adotti misure importanti ed urgenti per fornire nuovo impulso alla rinascita dei territori colpiti dal sisma 2009.

“Oltre ad aver ringraziato il Capo dello Stato per la sua significativa presenza in città – spiega il sindaco Biondi – ho sottoposto alla sua attenzione una breve memoria, con l’auspicio che i contenuti possano essere estesi alle massime autorità governative”.

“Questa terra ha bisogno, come accaduto sempre da 10 anni a questa parte, di un interlocutore nominato dall’esecutivo che funga da raccordo tra le istituzioni centrali e quelle dei territori colpiti dal terremoto: una figura determinante, che mi auguro possa essere individuata in tempi rapidi, per non pregiudicare il percorso di ripresa economica, sociale e culturale intrapreso. – spiega il primo cittadino – Non meno importante, inoltre, è la conferma della Struttura di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, necessaria per monitorare i processi di ricostruzione e programmare gli interventi sostenuti con le risorse messe a disposizione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica”.

“È inoltre necessario che gli organismi legislativi riprendano in mano il dossier L’Aquila, già condiviso con rappresentanti istituzionali, parti sociali e associazioni di categoria, contenente misure che riteniamo utili per accelerare alcuni procedimenti, soprattutto nella ricostruzione pubblica”.