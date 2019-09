Scout, un nuovo anno per il gruppo L’Aquila 2

Comincia un nuovo anno anche per il gruppo Scout Fse L’Aquila 2 da sabato 21 settembre presso i locali della parrocchia di san Sisto.

Sono aperte le iscrizioni per i bambini che vogliono diventare scout dagli 8 anni in su; lupetti e coccinelle si riuniscono tutti i sabati nei pressi di San Sisto dalle ore 16,30 alle ore 18,15.

Negli scout i lupetti sono bambini dagli 8 agli 11 anni che attraverso le storie de “Il libro della Giungla”, e quindi la vita di “branco”; vengono spronati a “fare del proprio meglio” giocando a contatto con la natura, sviluppando buone attitudini e capacità.

“Le coccinelle nella vita di cerchio – si legge in una nota – sono bambine dagli 8 agli 11 anni, giocando nella natura, stimolano la fantasia creativa e allo stesso tempo, prendono buone abitudini come il rispetto per l’ambiente”.

Si cerca di trasmettere loro dei valori morali utili nella loro crescita. Il tutto in un ambiente sereno dove si scopre il senso della gioia. Guide ed Esploratori, ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni che si riuniscono il sabato dalle ore 16:30 alle ore 18:15 presso il convento di San Giuliano.

Le guide attraverso la vita in “reparto”, sviluppano la propria crescita con la vita all’aperto e il gioco leale. Il metodo guide aiuta le ragazze a crescere in modo sereno ed equilibrato, sviluppando valori come la collaborazione, la fratellanza, la responsabilità, la laboriosità cercando di far diventare le ragazze donne di carattere su cui poter contare.

Gli esploratori con la vita in “reparto” e come nelle altre branche attraverso il gioco si educano i ragazzi, sviluppando doti di lealtà, altruismo, bontà, gioia, amicizia, fratellanza e responsabilità. La vita all’aperto è fondamentale per la crescita del ragazzo. I rover e le scolte sono ragazzi e ragazze dai 17 ai 21 anni.

“Il cammino della Scolta è il completamento del Guidismo, tutte le tecniche imparate e le doti acquisite vengono unificate nell’equilibrio della persona attraverso 4 punti: comunità, strada, fede e servizio”, continua la nota.

“I Rover nel loro cammino, si preparano a diventare veri uomini, anche per loro, vengono unificate le doti acquisite per diventare buoni cittadini”, spiega la nota.

“Invitiamo – conclude la nota – tutti i bambini e ragazzi che hanno voglia di provare una nuova avventura, crescendo e confrontandosi con altri ragazzi della propria età a venire a trovarci sabato 21 settembre alle ore 16:30 presso i locali della parrocchia di san Sisto”.

Info contatti: Mail: gruppofseaq2@gmail.com, sulla pagina Facebook.