Sciopero dei trasporti, bus fermi 4 ore

Bus fermi a L’Aquila e in Abruzzo oggi per lo sciopero del Trasporto Pubblico Locale indetto dalle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil Fit Cisl, Faisa Cisal.

A L’Aquila, bus dell’AMA fermi dalle 9.10 alle 13.10. I bus TUA non passeranno dalle 9.00 alle 13.00

Diverse le motivazioni che hanno portato alla proclamazione – nota peraltro da diverso tempo – di questo sciopero: la CGIL parla di “una inadeguata politica regionale sui trasporti” in particolare per quanto riguarda i servizi minimi e il piano regionale integrato sui trasporti, il ricorso ai subaffidamenti da parte della Regione, la continua emorragia di risorse destinate ai trasporti (11 milioni di euro in meno dal 2014 al 2018), pochi investimenti su mezzi e sicurezza.

FIT CISL e Faisa puntano il dito, fra le altre cose, su: “Parco macchine vetusto, manutenzione approssimativa (300 i mezzi oggi non disponibili); Relazioni sindacali precarie se non inesistenti; Dismissione sede di Chieti; Evasione tariffaria e bigliettazione; Organico aziendale gomma, ferroviario e manutentivo carente; Organigramma Sangritana spa; Carichi di lavoro turni ferroviari”.

” La Regione per i lavoratori dei trasporti non c’è. I rappresentanti dei lavoratori sono stati snobbati, la società e la Regione continuano ad emettere disposizioni senza ascoltare le parti sociali” la denuncia di FIT CISL Faisa.