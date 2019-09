Miss Over 2019, sul podio l’aquilana Nadia Corrieri

L’aquilana Nadia Corrieri conquista la fascia dell’Abruzzo al concorso Miss Over 2019.

La kermesse di Miss Over anche quest’anno si è svolta a Riccione allo stabilimento bagni 135 /136 e al Samsara beach domenica 15 settembre.

E’ Elena Mengozzi invece la vincitrice di Miss Over 2019. Nata a Imola l’11 giugno 1968, risiede a Rimini dove svolge la professione di commercialista, dedita soprattutto al sostegno delle imprese di ristorazione.

Nadia Corrieri è una Miss consolidata in questo concorso, l’anno scorso infatti si era aggiudicata la fascia di Miss Sorriso.

“Dedico questa vittoria alla mia meravigliosa famiglia e ai bimbi di Casetta Fantasia dove insegno”, è il commento emozionato di Nadia Corrieri.

“Il concorso di Miss Over non è soltanto un concorso di bellezza e un concorso dove ognuna deve avere una abilità per esempio saper cantare, saper ballare o recitare”, ha detto al microfono del Capoluogo.it.

“L’anno scorso ho recitato una poesia sul sisma scritta da Rossana Crisi Villani e ho vinto la fascia di Miss Sorriso. Quest’anno ho eseguito una canzone di Simona Molinari. In questo concorso si aprono gli orizzonti ed il ho avuto modo di parlare della mia città (non solo del terremoto ma anche della cultura e delle cose belle che abbiano… Ringrazio Elio pari patron del concorso per la sua sensibilità e la delicatezza con la quale ha affrontato il tema sisma”, ha concluso.

Nadia Corrieri ha preso l’ambita fascia avendo la meglio sulle 30 finaliste; l’evento è stato registrato dal giornalista Enrico Lucci “Quelli del calcio”ed andrà in onda su Raidue.

Nel corso della kermesse sono stati anche assegnati i titoli di Miss Over Anta e Miss Over Issima.

Cinzia Frignani è Miss Over Anta 2019, finalista dopo un doppio spareggio, 46 anni, casalinga di Castiglione delle Stiviere; poi c’è la fascia di Miss Over Issima 2019 che è andata a Gemma Paolini, 59 anni, di San Benedetto del Tronto. Mamma a tempo pieno, si occupa dei suoi 5 figli.

Ogni partecipante a questa finale è stata premiata con fasce loro dedicate dallo sponsor principale della manifestazione, la riminese Beauty Luxury.

Il patron di Miss Over è Elio Pari, la kermesse nasce come “Concorso Internazionale di Bellezza”, ed è dedicato, fin dalla sua nascita, alle donne “regine e padrone del regno della bellezza senza età”, come si legge sul sito dedicato.

“Da 28 anni portiamo in passerella le donne della porta accanto, iniziando dalle ‘anta’, con selezioni e spettacoli in giro per l’Italia e celebriamo la bellezza delle donne che si sentono vive e rifiutano di cedere il passo a diciottenni senza carattere. Siamo stati i primi e siamo #missoverloriginale, nato sulla spiaggia di Rimini ed oggi sempre più presente su tutto il territorio italiano, copiato da tanti ma sempre ed assolutamente inimitabile”.