Mattarella a L’Aquila, caos viabilità

Caos nella viabilità per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasioni del primo giorno di scuole degli studenti aquilani.

Strade chiude per l’arrivo del presidente Mattarella, auto rimosse e disagi per gli automobilisti già da questa mattina, giornata “calda”, proprio per la riapertura delle scuole.

La cerimonia di terrà alle 16, 30 presso la scuola primaria Mariele Ventre di Pettino.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione a cui prenderà parte Mattarella , dalle ore 14:00 alle ore 19:30 saranno interdette alla circolazione via Pasquale Ficara e via dei Medici, quest’ultima con eccezione per i residenti e i clienti delle attività commerciali presenti in loco con accesso dalla S.S.17.