L’AQUILA – 7000 partecipanti al IV Raduno Alpini a L’Aquila. Tre giorni di festa per dire grazie alle penne nere, nell’anno del decennale.

Un IV Raduno speciale, anche per la concomitanza di appuntamenti importanti: il 2019, infatti, non è solo il decennale dal sisma del 2009 – che ha colpito L’Aquila e i Comuni del Cratere – ma è anche l’anno nel quale ricorrono il centenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini e il 90° dalla fondazione della Sezione Abruzzi dell’ANA.

Il Comitato Organizzatore del IV Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”, presieduto dall’Alpino Dottor Gian Paolo De Rubeis e Coordinato dall’Alpino Professor Fernando Vaccarelli ha ritenuto di aderire alle Celebrazioni del decennale dal sisma 2009, promosso dal Comune dell’Aquila, con l’omaggio e il ringraziamento a tutti i Volontari della Protezione Civile A.N.A. che hanno prestato servizio all’Aquila e nei Comuni del cratere nel 2009.

TUTTI INSIEME 10 ANNI DOPO è stato il motto del Raduno che si è tenuto all’Aquila dal 13 al 15 settembre 2019 per il quale il Comitato Organizzatore della 1^ e 2^ Zona dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi hanno avuto il patrocinio del Comune dell’Aquila, della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Consiglio Regionale dell’Abruzzo oltre al riconoscimento dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi.

La manifestazione si è svolta con numerosi eventi pubblici, convegni e momenti solenni di memoria per le Vittime del Sisma 2009 e riconoscimento alla memoria di Alpini illustri Aquilani come il M.llo G. Vaccarelli, cui hanno partecipato in particolare il Prefetto dell’Aquila Dott.Giuseppe Linardi, il Sindaco del Comune dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero il Comandante delle Truppe Alpine GEN. CLAUDIO BERTO, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ing.Angelo Borrelli, il Comandante del 9° Reggimento Alpini Paolo Sandri, l’On. Stefania Pezzopane, il Sen. Gaetano Quagliarello, il Presidente dell’ANA Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso, la Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, rappresentata dal Vice Presidente Roberto Santangelo, i Sindaci Francesco di Paolo (Barisciano) e Paolo Federico (Navelli) in rappresentanza di tutti i comuni del cratere sismico 2009, l’ex Sindaco Massimo Cialente, l’ing. Sergio Basti ex Coordinatore Nazionale VV.FF., gli esperti di Comunicazione di emergenza e crisi Dott.ssa Letizia di Tommaso del CISOM, Dott. Stefano Martello, Dott.ssa Sara Mancini, e il Giornalista Aquilano Giustino Parisse.

Già nell’ottobre 2010 con DPCM 11/10/2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conferito alla Protezione Civile A.N.A. l’attestato di pubblica benemerenza di prima classe del Dipartimento di Protezione Civile e in particolare nel 2018 il Ministero della Difesa ha conferito in occasione del 3° Raduno al 9° Reggimento Alpini la Croce di Merito per il servizio reso in occasione delle calamità naturali del 2016 in Centro Italia e in Abruzzo. Con queste premesse e nello spirito di gratitudine a quanti hanno prestato la loro opera di Volontari e intendendo rafforzare il legame di comunità con i cittadini Aquilani e del Territorio, il Comitato Organizzatore ha ritenuto di attivare tutta la rete locale, regionale e nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini al fine di individuare personalmente coloro che negli anni sono stati operativi o quand’anche vicini alle popolazioni colpite.

Il dovere della riconoscenza e l’obiettivo della rafforzamento della coesione sociale cui gli Alpini hanno dato concreto e fattivo contributo negli anni meritano l’abbraccio e la pubblica manifestazione di attestazione di merito con una solenne cerimonia che si è tenuta il 14 Settembre nell’Emiciclo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo presieduta dal Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero, dal Vice Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo Roberto Santangelo, dal Presidente dell’ANA Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso, dall’Assessore del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio, coordinata dal Presidente del Comitato Organizzatore Dott. Gian Paolo De Rubeis e condotta dal Giornalista Massimo Alesii.

Quest’anno il Raduno ha visto in particolare la nutrita partecipazione degli Alpini volontari della Protezione Civile dell’A.N.A. provenienti da tutte le Sezioni A.N.A. d’Italia.

Erano accorsi 10 anni fa, fin dalle prime ore del terremoto per occuparsi delle popolazioni colpite ed hanno perseguito l’obiettivo di riportare le comunità toccate dalle calamità naturali ad una situazione di normalizzazione. Una presenza costante, prolungata, tale da guadagnarsi la considerazione e l’affetto delle popolazioni dell’Aquila e delle Comunità del cratere soprattutto, “ per lo spirito alpino” di servizio. “Dal 6 Aprile al dicembre 2009 i volontari Alpini raggiunsero il numero di 8.500 circa. Ad essi in particolare è stato dedicato questo evento come momento di ringraziamento delle Comunità aquilane”, ha ribadisto il Presidente del Comitato De Rubeis e l’intero programma del IV Raduno ha ruotato intorno ad alcuni momenti rievocativi all’Aquila e nel territorio, in particolare a Fossa e Paganica oltre alla solenne cerimonia pubblica presso la sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo all’Aquila nel pomeriggio del 14 settembre e alla sfilata del 15 con oltre 7000 partecipanti che si è conclusa con la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio officita da S.E. l’Arcivescovo Emerito Giuseppe Molinari.

Nel territorio le Comunità che hanno visto la presenza della Protezione Civile dell’ANA o di Gruppi Alpini associati a Dipartimenti della Protezione Civile regionali, hanno tenuto iniziative locali animate dai Gruppi Alpini di riferimento e dalle Amministrazioni stesse. Coinvolti in particolare i Comuni del cratere sismico che hanno dato piena e formale adesione: L’Aquila e frazioni, ACCIANO, BARETE, BARISCIANO, CAGNANO, CALASCIO, CAPESTRANO, CAMPOTOSTO, CAPITIGNANO, CAPORCIANO, CARAPELLE CALVISIO, CASTEL DEL MONTE, CASTEL DI IERI, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, COLLEPIETRO, FAGNANO, FONTECCHIO, FOSSA, GORIANO SICOLI, LUCOLI, MONTEREALE, NAVELLI, OCRE, OFENA, OVINDOLI, PIZZOLI, POGGIO PICENZE, PRATA D’ANSIDONIA, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, S.BENEDETTO IN PERILLIS, S.DEMETRIO NE’ VESTINI, S.EUSANIO FORCONESE, S.PIO DELLE CAMERE, S.STEFANO DI SESSANIO, SCOPPITO, SECINARO, TIONE DEGLI ABRUZZI, TORNIMPARTRE, VILLA S.ANGELO, VILLA S.LUCIA.

Si ringraziano per la Collaborazione il 9° Reggimento Alpini, i Volontari ANA e il Giornalista Carlo Gizzi speaker della sfilata.