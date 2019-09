Degrado, topi e sporcizia a via Monte Orsello

Degrado, sporcizia e anche i topi: questa la situazione in cui vivono i residenti di via Monte Orsello all’Aquila.

La segnalazione della situazione di degrado e incuria arriva in redazione tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo”.

La cosa a fare particolarmente impressione ai residenti sono i topi, molto grandi, che entrano anche secondo quanto riportato, nelle abitazioni.

A questo si aggiunge spazzatura ai lati della strada, erba alta, erbacce, asfalto sconnesso.

Si tratta del quartiere conosciuto come “Vecchia Pretara”, una zona compresa tra il Torrione, Valle Pretara e Colle Pretara. In particolare, le foto allegate fanno riferimento al degrado nel tratto di via Monte Velino e via Monte Orsello.

“Quest’anno – scrive il lettore – il Comune non ha provveduto, nemmeno una volta, alla manutenzione del verde pubblico. Piante infestanti, erba alta e alberi non curati diventano rifugio ideale di serpi e topi che a loro volta diventano prede irresistibili dei gatti del quartiere”.

“La pulizia delle strade manca da anni, le caditoie (c.d. tombini) sono sporche ed ostruite, alcune ormai completamente ricoperte dai detriti venendo meno la loro capacità di drenaggio dell’acqua piovana”, chiarisce.

“La mancata pulizia delle strade e delle caditoie è, ahimè, un problema diffuso un po’ in tutta la città a cui sarebbe opportuno che il comune ponesse rimedio visto che le ormai frequenti “bombe d’acqua” rendono le strade dei fiumi, con tutti i rischi che ne conseguono”, conclude il lettore.

