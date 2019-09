Autobus soppresso, residenti protestano

Disagi all’Aquila per la soppressione di un autobus.

La segnalazione della mancanza di questa corsa con l’autobus arriva in redazione tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo”.

Un lettore segnala che, “non è più disponibile la linea 14s in direzione Sassa, Preturo Coppito, spedale che, parallela al 14d,copriva il tragitto in senso opposto ogni ora”.

“Per cui, anziani, ragazzi e disabili ora devono fare un viaggio di 50min,soltanto per utilizzare un bancomat,o fare la spesa. Come sempre, a rimeterci, è l’uomo della strada”.

Il lettore aggiunge che, “è stato chiesto ad una dirigente ama se poteva servire una petizione, e per risposta mi ha detto che non basterebbe neanche una colletta, perchè è saltato anche il biglietto sul bus dal momento che l’azienda non vuole più corrispondere la percentuale su ogni titolo all’autista”.

