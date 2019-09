Angelo Giusti nuovo comandante della Polizia Stradale di Avezzano

Cambio al vertice della Polizia Stradale di Avezzano, si è insediato da qualche giorno il nuovo Comandante della Sottosezione Angelo Giusti.

L’Ispettore Superiore S.U.P.S Giusti, proviene dalla Polizia Stradale di L’Aquila, dove ha svolto, come ultimo incarico, il Responsabile dell’Ufficio Servizi e Scorte della Sezione Polizia Stradale.

Laureato in Scienze dell’Investigazione, in passato ha prestato servizio nel Reparto Volanti della Capitale, si è specializzato presso il Centro Addestramento della Polizia Stradale a Cesena e presso la Scuola Polizia Giudiziaria e Investigativa di Brescia. Ha svolto anche per diversi anni, attività nella Polizia Autostradale di Pratola Peligna e di L’Aquila Ovest e per circa 15 anni ha prestato servizio nella Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Abruzzo e Molise di L’Aquila, dove si è interessato prevalentemente di truffe assicurative, furti e riciclaggio di veicoli, sia a livello nazionale che internazionale.