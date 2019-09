Amiternina Scoppito, altra domenica a secco

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Rainaldi che, di fronte le mura amiche del ‘Comunale’ di Scoppito, registrano una sconfitta per 0-1 contro un Mutignano che vola in vetta a punteggio pieno.

Prime avvisaglie di marca giallorossa: all’8′ Terriaca nello stretto serve Lepidi che spedisce la sfera in fondo al sacco, ma il direttore di gara ferma tutto rilevando una posizione di offside di quest’ultimo, mentre al 15′ Sebastiani saggia i riflessi di Donateo che si rifugia in corner. Al 21′ si fa vedere il Mutignano: Petre, al termine di un’azione personale, chiama Miele ad una pronta risposta. Si tratta, tuttavia, del preludio al vantaggio pinetese, che giunge alla mezz’ora: disattenzione difensiva di Fischione che propizia il recupero di Arrighetti, il quale serve Carpegna che si presenta tu per tu con Miele battendolo con un preciso diagonale. Due minuti più tardi gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Arrighetti che, dalla linea di fondo, serve Rastelli che spedisce la sfera di poco alta sopra la traversa. Prima del duplice fischio, doppia occasione per i biancoazzurri: prima con un bolide di Carpegna dal limite dell’area alzato in corner da Miele, poi dal

successivo calcio d’angolo con un’incornata di Gentile bloccata in due tempi sulla linea da Miele.

Seconda frazione frizzantina ma avara di occasioni: al 64′ Donateo è straordinario sulla conclusione di Rosati, mettendoci una pezza nel rifugiarsi in corner. Da segnalare negli ultimi minuti un’occasione per parte: per il Mutignano il tiro di Marcellini che si spegne a fil di palo, mentre nel forcing finale scoppitano è Valente a calciare a lato.

AMITERNINA SCOPPITO – MUTIGNANO 0-1 (0-1)

AMITERNINA SCOPPITO: Miele, Fischione, Tinari, Valente, Padovani (71′ Ranieri), Carrato, Scarsella (85′ Borraccia), Sebastiani, Terriaca, Lepidi (58′ Rosati), Di Alessandro D.. A disp. Ludovisi, Angelone, Del

Coco, Bizzini, Dilillo, Stoppaccioli. All. Rainaldi.

MUTIGNANO: Donateo, Valentini, D’Addazio (78′ Ragni), Carusi, Gentile, Giammarino, Rastelli (71′ Marini Misterioso), Arrighetti, Petre (60′ Marcellini), Colacioppo (66′ Colleluoni), Carpegna (46′ Ndiaye). A disp.

Pistocchi, Muzi, Bonaduce, Marini. All. Piccioni.

ARBITRO: sig. Fantozzi della sez. Avezzano (Corradi-Fatato di Avezzano)

MARCATORI: 30′ Carpegna (AMI)

AMMONITI: Sebastiani (AMI), D’Addazio (MUT), Di Alessandro D. (AMI)

ESPULSI: Ludovisi (AMI) al 55′ dalla panchina.

NOTE – Recupero: 1′, 4′. Corner: 3-3. Spettatori 150 circa.