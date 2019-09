L’Aquila 1927: 1-0 al Piano della Lente

di Claudia Giannone

Primo match casalingo nel campionato di Promozione per L’Aquila 1927, prima vittoria stagionale per i rossoblù di mister Cappellacci che, nonostante il secondo tempo quasi interamente in inferiorità numerica per l’espulsione di De Marco, riescono a portare a casa un importante risultato.

Prima dell’inizio della partita, un minuto di raccoglimento per la scomparsa del nonno del portiere rossoblù Barbato.

15′, rossoblù in vantaggio: De Marco per Maisto che stoppa spalle alla porta, si gira e calcia per l’1-0. 24′, Di Benedetto serve De Marco che entra in area, si prepara al tiro, ma trova l’opposizione di Scardozzi. Flebili le occasioni per gli ospiti. 40′, diagonale di Di Benedetto che scivola sul fondo. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0.

Non il miglior inizio di ripresa per L’Aquila: 9′ minuto, secondo giallo per De Marco che viene spedito negli spogliatoi. 27′, Canzanese mette in mezzo, il neo entrato Stafa non riesce ad agganciare e Sinopoli può bloccare. Sul ribaltamento di fronte, ottima occasione per Mohammed, palla deviata in angolo. Nient’altro da annotare: risultato finale 1-0.

L’AQUILA 1927: Sinopoli, Romano (31′ st Marchetti), Mohammed, Morra (40′ st Carice), Zanon, Di Francia, La Selva, De Marco, Di Norcia, Di Benedetto (37′ st Alfonsi), Maisto (45′ st Pizzola). A disp.: Ranalletta, Antonelli, Micantonio, Massaroni, Rampini. All. Roberto Cappellacci.

PIANO DELLA LENTE: Di Francesco, Petrella (17′ st Stafa), Bucciarelli (37′ st De Julis), Fidanza (40′ Tariscella), Mariani, Ricchioni, Ciannelli, Scardozzi, Cirelli, Canzanese, Collevecchio (31′ st Martinelli). A disp.: Durante, Di Bonaventura, Puccitti, De Julis, D’Amico. All. Gianluca Muscarà.

ARBITRO: Valerio Di Cola (Avezzano).

ASSISTENTI: Roberto Di Risio (Lanciano), Ottavio Colanzi (Lanciano).

AMMONITI: Bucciarelli, De Marco, Fidanza, Maisto.

ESPULSI: De Marco.

RECUPERO: 4′ st.