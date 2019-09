Auguri a Roberta e Damiano, oggi sposi!

Roberta e Damiano oggi hanno detto “sì” di fronte a famiglia e amici.

Lei una meraviglia, con uno splendido abito bianco e un sorriso pieno di commozione. Lui non da meno, in blu, elegante, con gli occhi lucidi perfettamente abbinati. E poi c’era il piccolo Giovanni, in tutto il suo splendore, ad ammirare la bellezza di mamma e papà, rendendo unico questo giorno.

La consapevolezza dietro gli sguardi, il legame consolidato che li unisce, ma al tempo stesso l’imbarazzo di ritrovarsi a pochi passi dall’altare con le mani sudate e il cuore impazzito.

Tanti auguri a voi e alla splendida famiglia che avete creato, questa, di certo, sarà una giornata indimenticabile.