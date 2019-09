Sfilata Alpini, modifiche alla viabilità: i divieti e le strade chiuse

In corso in questi giorni il IV Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”: sabato 14 e domenica 15 si svolgeranno due sfilate che attraverseranno il centro cittadino, con la contestuale chiusura alla circolazione delle strade interessate.

Nel dettaglio, sabato 14 settembre, in occasione della sfilata da piazza San Bernardino all’Emiciclo Regionale, con inizio alle 15.30, le modifiche alla viabilità riguarderanno il divieto di transito e sosta dalle 13.30 alle 17 in via Tedeschi, via e piazza San Bernardino, corso Vittorio Emanuele (portici), piazza Duomo, corso Federico II, viale Rendina e via Iacobucci. Su queste due ultime strade e in via XX settembre il divieto di transito è limitato alla fascia oraria compresa tra le 15.45 e le 16.45.

Domenica 15 settembre è in programma la grande sfilata che attraverserà il centro storico da viale Gran Sasso alla Basilica di Collemaggio, con inizio alle 10.

L’ordinanza dispone in questo caso, l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione dalle 6 alle 13 lungo il percorso della sfilata: viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, viale Malta, via Castello, via Zara, via Signorini Corsi, via Tedeschi, piazza e via San Bernardino, corso Vittorio Emanuele (portici), corso Federico II, viale Rendina (tratto via XX Settembre/via Iacobucci), via Iacobucci e viale Collemaggio. Sarà limitata la circolazione anche nelle zone limitrofe nella stessa fascia oraria. In particolare, il Comando di Polizia municipale segnala la chiusura al transito veicolare nella fascia oraria 8-13 di via XX Settembre (con eccezione per i residenti nel tratto tra palazzo di giusticia e via Sant’Agostino), via Caldora (nel tratto tra il tunnel di Collemaggio e viale Collemaggio), via Porta Napoli e viale Crispi (con eccezione per i residenti fino a via Piave) e via Tagliacozzo, quest’ultima dalle 10 fino al passaggio della sfilata.

Infine, saranno in vigore l’inversione del senso di marcia in via Pescara, nel tratto Porta Castello-via Strinella, e il senso unico alternato regolato da movieri a Porta Leoni, per i residenti del quartiere Santa Maria di Farfa.

Il Comando di Polizia municipale invita gli utenti della strada ad utilizzare per quanto possibile percorsi alternativi rispetto all’area interessata e, comunque, a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea apposta per l’occasione.