Nonna ‘ngela compie 90 anni, Campotosto in festa

Campotosto in festa per nonna ‘ngela.

Grande festa, a Campotosto, per i 90 anni di nonna Diomira, conosciuta in paese come Angela, ngela in dialetto campotostaro.

Nata il 9 settembre del 1929, ngela per Campotosto è memoria storica, ma anche speranza per il futuro. Cacciata di casa dal terremoto che, nel 2009, ha devastato la vicina L’Aquila, non si è persa d’animo, neanche quando, all’inizio del 2017, ha dovuto definitivamente rinunciare alla sua amatissima abitazione, condannata alla demolizione dagli eventi sismici che, nel cuore di una bufera di neve, hanno ridotto tutto il paese in una ragnatela di crepe riempite di ghiaccio.

Le macerie l’hanno addolorata, ma non spaventata: pur di non abbandonare la propria terra si è sistemata in un Map, continuando a “vigilare” sul suo paese “acciaccato”, ma ancora bellissimo.

Ottima cuoca e meravigliosa compagna di passeggiate e chiacchierate, ngela ha deciso di spegnere le sue 90 candeline nel suo paese, tra la sua gente, organizzando una grande festa nella bellissima “Casa degli Alpini” di Campotosto, struttura antisismica realizzata dopo il terremoto per riallacciare i fili del tessuto sociale.

Tanti auguri nonna ngela!