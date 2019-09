Continueranno fino alla prossima settimana i lavori di rifacimento del manto stradale nella frazione di Civita di Bagno.

In particolare su Via Marsicana e tutta via Pretara, strade che erano dissestate e per cui si è ritenuto fondamentale operare nella massima rapidità.

“L’intervento è stato reso possibile tramite l’accordo raggiunto con la 2iR, azienda che opera nella distribuzione di Gas”, spiega il consigliere Leonardo Scimia.

“Queste sono opere importanti in vista della stagione invernale che vanno ad inserirsi all’interno in un piano di rilancio della frazione, ulteriore dimostrazione dell’attenzione e dell’interesse che ha l’amministrazione per tutto territorio”.

“Per il risultato raggiunto voglio ringraziare il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’allora assessore comunale alle opere pubbliche, nonché autore dell’accordo, Guido Liris, oltre che l’attuale assessore, Vittorio Fabrizi, per aver mantenuto fede a quanto sottoscritto in precedenza”.