Sant’Antonio, al parco giochi ci pensano i volontari

L’AQUILA – Al Progetto CASE di Sant’Antonio i cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno sistemato il parco giochi.

Intevento in prima persona dei cittadini del Progetto CASE di Sant’Antonio, che non hanno atteso l’intervento delle Istituzioni preposte, ma si sono dati da fare per sistemare il parco giochi del posto.

I volontari hanno pulito il parco dai rifiuti, tagliando anche l’erba ormai alta, che è stata successivamente smaltita. «Faremo anche un po’ di manutenzione – annuncia su Facebook uno dei volontari – riposizionando una barra di metallo che è sparita dalla cima di uno scivolo, prima che crolli e faccia male a qualcuno. Già sono tornati i bambini a giocare. In modo volontario faremo anche altri interventi, se qualcuno vorrà aiutarci».