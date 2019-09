Lucarelli – Lanciano, è già finita

Sono arrivate nelle ultime ore le dimissioni dalla panchina del Lanciano di Alessandro Lucarelli.

Il tecnico avezzanese, ex Chieti, Paterno e Avezzano Calcio, avrebbe comunicato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro durante la serata di ieri. Nessuno commento, per ora, da parte dell’allenatore.

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, Lucarelli non avrebbe trovato un punto d’accordo sul mercato. La rosa allestita dalla società necessitava, a detta del tecnico, di qualche puntellatura.

Per il Lanciano si prospetta dunque il secondo avvicendamento in poche settimane, dopo la rottura estiva con Alessandro Del Grosso.

La squadra, reduce dalla sconfitta all’esordio col Castelnuovo, si ritroverà nel pomeriggio di oggi per la seduta d’allenamento, diretta eccezionalmente dal tecnico della Juniores, Gianluca Rosato.