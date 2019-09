Gigi Buffon tifoso d’eccezione de L’Aquila 1927

Il campione del mondo Gigi Buffon tifoso de L’Aquila 1927 e sostenitore del progetto societario.

Arriva da un tifoso d’eccezione, leggenda del calcio d’italiano, un importante contributo alla causa de L’Aquila 1927.

“Il nostro progetto di una società gestita dai tifosi per i tifosi sta facendo breccia non solo in città, ma in tutta Italia” scrive la società.

“Così anche una vera e propria leggenda del calcio italiano come il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, campione del mondo con la nazionale azzurra nel 2006 e plurititolato con le squadre di club in cui ha militato, ha deciso di aderire alla nostra sottoscrizione e sostenere insieme alla sua famiglia la causa rossoblù con un importante contributo”.

“Naturalmente non possiamo che esserne orgogliosi e ringraziare Gigi per la sua disponibilità, augurandoci che questa amicizia possa proseguire anche in futuro e che tanti altri seguano il suo esempio”.