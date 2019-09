Festival Incontri, Biondi: nuovo accordo per non perdere i fondi

Festival degli incontri, il sindaco Biondi ha scritto al ministro Franceschini chiedendo un “nuovo accordo per non perdere i fondi”

“Ho inviato una nota al ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, affinché si proceda alla stipula di un nuovo accordo con il Mibac per riprogrammare i 700 mila euro destinati al Festival degli incontri”.

Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Non possiamo perdere risorse destinate allo svolgimento di iniziative legate alla commemorazione del decennale del sisma 2009 per il pressapochismo e il dilettantismo di chi, sino ad oggi, è riuscito a produrre solamente una bolla di sapone. – sottolinea il primo cittadino – Prima che questa scoppi è necessario intervenire e il Comune è disponibile a coordinare le attività di un nuovo progetto, realmente inclusivo e attrattivo per il territorio, attraverso le sue strutture e con la collaborazione delle istituzioni culturali cittadine titolari del fondo unico per lo spettacolo che, peraltro, si sono già dichiarate disponibili”.

“A un mese da un evento che non può che definirsi fantasma, essendo tutt’oggi sconosciuti gli appuntamenti in programma, i luoghi degli eventi o le modalità con cui verranno impiegate risorse così cospicue, non si può perdere tempo ed è necessario intervenire con azioni rapide e significative, a partire dall’allontanamento e dalla rimozione della direttrice artistica” conclude il sindaco Biondi.