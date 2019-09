Exploring Abruzzo bello come non l’avete mai visto

Una storytelling dedicata, per far conoscere la regione: tra mare, montagna e arte. Da un lato quella di pietra e, dall’altro, quella che finisce, dritta, sulle tavole di tutti.

La voce di Damiano Crognali, giornalista e video storyteller racconta, sullo sfondo di immagini evocative, la riscoperta dell’Abruzzo più vero.

“L’Abruzzo ti coglie di sorpresa: non è la prima destinazione che ti viene in mente pensando all’Italia, eppure l’Abruzzo ha in sé tutte le caratteristiche più belle ed entusiasmanti dell’Italia”.