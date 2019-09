Dinopark, orari d’apertura del parco giurassico

AVEZZANO – Il parco giurassico di Avezzano, denominato Dinopark, aprirà il prossimo 19 settembre. Orari d’apertura.

Si comunica che giovedì 19 settembre 2019, alle ore 11,00 verrà inaugurata l’Area giochi denominata “Dinopark”, ubicata all’interno del parco periurbano della città (Via Massa d’ Albe) pari a circa 2.000 mq, dotata di quattro attrazioni elettromeccaniche a tema preistorico (un Tirannosauro Rex – un Uovo di dinosauro, un Triceratopo e un Coccodrillo) oggetto di donazione della ditta ITALSAV Srl con sede in Avezzano, nonché di giochi di tipo tradizionale ed inclusivo.

L’apertura della struttura è stata resa possibile grazie allo sblocco delle procedure amministrative necessarie per regolarizzare la spesa per la realizzazione del parco in questione, approvata unitamente al progetto di fattibilità nel marzo 2019 dalla Giunta Comunale (delibera di G.C. n.32 del 15 marzo 2019), oggetto di una preventiva variazione di bilancio approvata dalla stessa Giunta sempre nel mese di marzo 2019 (delibera di G.C. n. 22 dell’Il marzo 2019) e non ratificata nei termini di legge dal consiglio comunale già in carica, con il conseguente effetto di costituire rapporti contrattuali privi di legittimità ed integranti fattispecie di responsabilità ed eventuale danno erariale per l’ente.

L’esigenza di restituire alla collettività l’area giochi destinata alla platea dell’infanzia e di evitare ulteriori danni al Comune, ha determinato il Commissario Straordinario ad imprimere una celere definizione delle iniziative per l’attivazione del parco, perfezionatesi con un apposito provvedimento di riconoscimento dei rapporti negoziali sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

L’apertura e la chiusura del Parco – la cui area è interamente recintata e dotata di appositi impianti di illuminazione notturna, di allarme e di videosorveglianza – saranno nell’immediato garantite dal personale ausiliario del Comune, dal lunedì al sabato, e saranno assicurate nella giornata di domenica, a titolo gratuito, dal titolare dell’esercizio Bar “Panoramico”, previa stipula di apposita convenzione in corso di definizione.

Dino Park, Alla cerimonia di inaugurazione interverranno 4 classi in rappresentanza di ciascuno dei quattro Istituti Comprensivi presenti sul territorio.

Gli orari di apertura ad oggi ipotizzati nelle diverse stagioni, saranno i seguenti:

Periodo di riferimento

Orari di apertura al pubblico

Dal 19 settembre al 15 novembre

dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 sabato e domenica ore dalle ore IO alle ore 19, con inten-uzione del servizio dalle ore 13 alle ore 15

Dal 15 novembre al 15 aprile

Dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17 sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 17, con interruzione del servizio dalle ore 13 alle ore 15

Dal 15aprile al 15 giugno

dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 sabato e domenica ore dalle ore IO alle ore 19, con interuzione del servizio dalle ore 13 alle ore 15

Dal 15giugno al 15 settembre

Dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 20, con interruzione del servizio dalle ore 13 alle ore 15