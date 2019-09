Mozziconi addio, raccolta ecologica in centro città

Il gruppo locale di “Green Peace” e l’associazione “Ju Parchetto Con Noi” invitano la città a prender parte ad una nuova iniziativa ecologica.

-Domenica 15 Settembre alle ore 9,00, vi diamo appuntamento per qualcosa di diverso, qualcosa di importante: una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, gettati da Piazza Chiarino a Piazza Regina Margherita, passando per Via Garibaldi.

Vogliamo contribuire a mantenere pulito uno dei luoghi più frequentati della nostra città da noi ragazzi, e non solo. Un’iniziativa di grande impatto, ma anche di grande riflessione: per questo invitiamo tutti a partecipare.

Programma:

Ore 9 appuntamento a Piazza Chiarino e organizzazione volontari;

Ore 12 conteggio mozziconi raccolti;

Ore 12:30 fine attività

Aderisci da solo o con il tuo gruppo: è l’ora del cambiamento!

Info:

Pagine Facebook e Instagram GreenPeace L’Aquila e Ju Parchetto Con Noi;

Lorenzo 340 6169907

Mirko 334 9971901